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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана забил первый гол за европейский клуб в матче против чемпиона

Всего было забито три мяча.

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«Энергетик-БГУ» проиграл солигорскому «Шахтеру» в рамках второго тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске на стадионе «РЦОР БГУ» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Юрий Кендыш (18-я минута, пенальти) и Александр Сачивко (31-я). После перерыва у проигравших один мяч отыграл полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев (57-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог, «Энергетик-БГУ» потерпел первое поражение в чемпионате. В первом туре клуб из Минска обыграл дома «Сморгонь» (3:0). В этой игре Васильев отдал два ассиста. «Шахтер» одержал вторую победу подряд, в первом туре был обыгран «Минск» (1:0). Отметим, что «горняков» возглавляет бывший тренер «Астаны» Роман Григорчук, под руководством которого солигорчане стали чемпионами в прошлом сезоне.

Добавим, что Васильев вызван в сборную Казахстана на матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 против Франции и Украины, которые пройдут 28/31 марта в Нур-Султане и Киеве соответственно.

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