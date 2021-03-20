Футболист сборной Казахстана забил первый гол за европейский клуб в матче против чемпиона

«Энергетик-БГУ» проиграл солигорскому «Шахтеру» в рамках второго тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске на стадионе «РЦОР БГУ» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Юрий Кендыш (18-я минута, пенальти) и Александр Сачивко (31-я). После перерыва у проигравших один мяч отыграл полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев (57-я).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3K9aGY7aDoY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог, «Энергетик-БГУ» потерпел первое поражение в чемпионате. В первом туре клуб из Минска обыграл дома «Сморгонь» (3:0). В этой игре Васильев отдал два ассиста. «Шахтер» одержал вторую победу подряд, в первом туре был обыгран «Минск» (1:0). Отметим, что «горняков» возглавляет бывший тренер «Астаны» Роман Григорчук, под руководством которого солигорчане стали чемпионами в прошлом сезоне.