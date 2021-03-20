Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Торпедо М
31
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Ренн
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Шинник
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Марсель
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
33
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
15Гол и радость Глушакова
16:27 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси по футболу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом из них действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» обыграл в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с результатом 2:1. В первом тайме гостей вывел вперед Юрий Кендыш, реализовавший пенальти на 18-й минуте игры, а через 20 минут Александр Сачивко забил второй гол. После перерыва Владислав Васильев отыграл один мяч, но большего хозяевам добиться не удалось. Это вторая кряду виктория подопечных Романа Григорчука — на старте они одолели на своем поле футболистов «Минска» с минимальным перевесом — 1:0.

Команда
Шахтер С

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. В стартовом туре обе команды добились крупных побед: брестские динамовцы разгромили на выезде дебютанта элитного дивизиона речицкий «Спутник» (4:0), а борисовчане не оставили шансов гостям из «Слуцка» (3:0). Также сегодня футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», а «Минск» примет на своей арене брестский «Рух».

Накануне футболисты «Ислочи» одержали вторую победу подряд, переиграв на своем поле гостей из «Сморгони» с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский. Для футболистов «Сморгони», вернувшихся в этом сезоне в высшую лигу, это второе поражение кряду. Также 19 марта бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в Мозыре местную «Славию» — 1:0. Победный мяч в активе Никиты Николаевича.

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) и «Гомель» — «Спутник» (Речица).

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Девушка-пчеловод голыми руками переселила насекомых и прославилась в сети (
«Не будите его». Овечкина сотрясли силовым приемом
Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
Месси зарабатывает вдвое больше, чем Криштиану Роналду
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
Норвежская биатлонистка выиграла пасьют на последнем этапе КМ
«Сельта» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь