Солигорский «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси по футболу

В первом из них действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» обыграл в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с результатом 2:1. В первом тайме гостей вывел вперед Юрий Кендыш, реализовавший пенальти на 18-й минуте игры, а через 20 минут Александр Сачивко забил второй гол. После перерыва Владислав Васильев отыграл один мяч, но большего хозяевам добиться не удалось. Это вторая кряду виктория подопечных Романа Григорчука — на старте они одолели на своем поле футболистов «Минска» с минимальным перевесом — 1:0.

Команда Шахтер С

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. В стартовом туре обе команды добились крупных побед: брестские динамовцы разгромили на выезде дебютанта элитного дивизиона речицкий «Спутник» (4:0), а борисовчане не оставили шансов гостям из «Слуцка» (3:0). Также сегодня футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», а «Минск» примет на своей арене брестский «Рух».

Накануне футболисты «Ислочи» одержали вторую победу подряд, переиграв на своем поле гостей из «Сморгони» с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский. Для футболистов «Сморгони», вернувшихся в этом сезоне в высшую лигу, это второе поражение кряду. Также 19 марта бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в Мозыре местную «Славию» — 1:0. Победный мяч в активе Никиты Николаевича.