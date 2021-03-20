«Сделаем выводы». Игрок сборной Казахстана — о поражении от «Астаны» в КПЛ
В первом туре его команда зацепила очки.
В первом туре его команда зацепила очки.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу и «Каспия» Аслан Дарабаев поделился мнением с
«Обе команды были заряжены на победу, это было видно с первых минут. В первом тайме у “Астаны” были моменты поострее. Когда мы остались вдесятером (Срджан Букорац был за пределами поля
Напомним, что в первом туре астанчане на выезде сыграли вничью с «Тураном» (2:2), а актаусцы дома поделили очки с «Актобе» (1:1).
В следующем туре, 4 апреля, «Каспий» на своем поле примет «Жетысу», а на следующий день «Астана» в гостях сыграет с «Тоболом».