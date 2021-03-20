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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Сделаем выводы». Игрок сборной Казахстана — о поражении от «Астаны» в КПЛ

В первом туре его команда зацепила очки.

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Полузащитник сборной Казахстана по футболу и «Каспия» Аслан Дарабаев поделился мнением с пресс-службой клуба по поводу игры с «Астаной» в рамках второго тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу.

«Обе команды были заряжены на победу, это было видно с первых минут. В первом тайме у “Астаны” были моменты поострее. Когда мы остались вдесятером (Срджан Букорац был за пределами поля из-за травмы), “Астана” воспользовалась этим моментом и забила мяч. В целом, ход игры был за нами, нам чуть не везло с последним пасом, где-то торопились отдать передачу, из-за этого и не получалось. Игра была очень интересной, как и для нас, также и для болельщиков обеих команд, и даже для нейтральных зрителей. Мы с командой сделаем выводы по этой игре и будем дальше работать усерднее!», — сказал он.

Напомним, что в первом туре астанчане на выезде сыграли вничью с «Тураном» (2:2), а актаусцы дома поделили очки с «Актобе» (1:1).

В следующем туре, 4 апреля, «Каспий» на своем поле примет «Жетысу», а на следующий день «Астана» в гостях сыграет с «Тоболом».

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