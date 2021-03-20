«Сделаем выводы». Игрок сборной Казахстана — о поражении от «Астаны» в КПЛ

«Обе команды были заряжены на победу, это было видно с первых минут. В первом тайме у “Астаны” были моменты поострее. Когда мы остались вдесятером (Срджан Букорац был за пределами поля из-за травмы), “Астана” воспользовалась этим моментом и забила мяч. В целом, ход игры был за нами, нам чуть не везло с последним пасом, где-то торопились отдать передачу, из-за этого и не получалось. Игра была очень интересной, как и для нас, также и для болельщиков обеих команд, и даже для нейтральных зрителей. Мы с командой сделаем выводы по этой игре и будем дальше работать усерднее!», — сказал он.