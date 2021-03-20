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16:36 (мск), источник: Sports.Ru

Месси зарабатывает вдвое больше, чем Криштиану Роналду

Капитан «Барселоны» сейчас является самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе.

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19
фотографий
19
фотографий

По данным французского издания L’Equipe, зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» вдвое превышает зарплату Криштиану Роналду в «Ювентусе».

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Команда
Барселона

Говорят, что Месси зарабатывает 124 миллиона евро за сезон (до вычета налогов), в то время как звезда «Ювентуса» зарабатывает всего около 53 миллионов евро за сезон.

Неймар — третий по величине игрок в мировом футболе с годовой зарплатой в ПСЖ около 36 миллионов евро.

Полную информацию о гигантском контракте Месси в «Барселоне» несколько месяцев назад сообщил El Mundo, из чего следует, что по текущему контракту аргентинца он заработал в общей сложности 555 миллионов евро в период с 2017 по 2020 год.

С тех пор капитан «Барсы» работал над подачей иска против организации, а также против Бартомеу и Тускетса за попытку испортить его репутацию.

Артем Сериков

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