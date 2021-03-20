Без Пике и Роберто. Заявка «Барсы» на матч с «Сосьедадом»
«Барселона» представила свой состав из 22 человек, который встретится с «Сосьедадом» в воскресенье.
«Барселона» представила свой состав из 22 человек, который встретится с «Сосьедадом» в воскресенье.
Это тот же состав, который был доступен Куману в победе над «Уэской» со счетом 4:1 на прошлой неделе.
Роберто и Пике не были включены, несмотря на то, что недавно вернулись к тренировкам.
Вратари: Тер Стеген, Нето, Арнау Тенас.
Защитники: Дест, Араухо, Лангле, Мингеса, Альба, Умтити, Фирпо.
Полузащитники: Бускетс, Пьянич, Пуч, Педри, Матеус, Де Йонг, Мориба.
Нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Месси, Дембеле, Тринкау.