«Ювентус» заинтересован в покупке Икарди, но есть конкуренты
Как сообщает CalcioMercato.com, ПСЖ решил продать Икарди в конце сезона, сосредоточившись на бывшем игроке «Ювентуса» Мойзе Кине.
Как сообщает CalcioMercato.com, ПСЖ решил продать Икарди в конце сезона, сосредоточившись на бывшем игроке «Ювентуса» Мойзе Кине.
«Ювентус» окажется в выгодной позиции для покупки бывшего футболиста «Интера», взяв его в аренду на два года с обязательством выкупить в общей сложности 40 миллионов.
Среди конкурентов на аргентинца называют «Рому».
Икарди, однако, предпочел бы «Ювентус», чтобы иметь возможность играть с Криштиану Роналду.