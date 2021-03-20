«Показали, что можно играть с казахстанскими игроками». Тренер «Жетысу» — о первой победе в КПЛ

«Поздравляю всех с первой победой в сезоне! Хочу отметить настрой команды, играли сегодня с душой и сердцем, отдали все силы на поле. Доказали всем, что мы команда, молодая, но мы готовы биться в каждом матче. Хочу поздравить Асхата Балтабекова и Аслана Адила, наших дебютантов, которые забили свои голы. За те эмоции, которые они испытали. Также хочу поздравить весь тренерский штаб и себя за то, что дебютировали в премьер-лиге с такой яркой победы в одном из первых матчей. Хочу отметить, что команда сегодня билась до последнего. Установку тренера выполнила. Все, что мы планировали, все сделала. Дисциплина бьет класс! Мы показали, что можно играть с казахстанскими игроками», — сказал он.