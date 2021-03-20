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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Показали, что можно играть с казахстанскими игроками». Тренер «Жетысу» — о первой победе в КПЛ

Соперник не нашел контраргументов.

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Главный тренер «Жетысу» Ринат Алюетов поделился эмоциями от победы над «Тураном» во втором туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Его комментарии приводит пресс-служба клуба.

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 3:0 в пользу семиреченцев.

«Поздравляю всех с первой победой в сезоне! Хочу отметить настрой команды, играли сегодня с душой и сердцем, отдали все силы на поле. Доказали всем, что мы команда, молодая, но мы готовы биться в каждом матче. Хочу поздравить Асхата Балтабекова и Аслана Адила, наших дебютантов, которые забили свои голы. За те эмоции, которые они испытали. Также хочу поздравить весь тренерский штаб и себя за то, что дебютировали в премьер-лиге с такой яркой победы в одном из первых матчей. Хочу отметить, что команда сегодня билась до последнего. Установку тренера выполнила. Все, что мы планировали, все сделала. Дисциплина бьет класс! Мы показали, что можно играть с казахстанскими игроками», — сказал он.

Напомним, что данная победа стала первой для талдыкорганского клуба, уступившего в первом туре в гостях «Кайрату» (0:2), а «Туран» в стартовом матче сыграл вничью на своем поле с «Астаной» (2:2).

В следующем туре, 4 апреля, «Туран» дома примет «Кайсар», а «Жетысу» в этот день на выезде встретится с «Каспием».

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