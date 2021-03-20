Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

Минчане имели небольшое преимущество, но так и не смогли добиться успеха — в итоге ничья 0:0. В стартовом туре динамовцы победили жодинских торпедовцев со счетом 3:0.

Команда Динамо Мн

В первом сегодняшнем матче действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» обыграл в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с результатом 2:1. Это вторая кряду виктория подопечных Романа Григорчука — на старте они одолели на своем поле футболистов «Минска» с минимальным перевесом — 1:0.

Также сегодня в центральном поединке брестское «Динамо» на своем поле встретится с борисовским БАТЭ. В стартовом туре обе команды добились крупных побед: брестчане разгромили на выезде дебютанта элитного дивизиона речицкий «Спутник» (4:0), а борисовчане не оставили шансов гостям из «Слуцка» (3:0). Футболисты «Минска» примут на своей арене брестский «Рух».

Накануне футболисты «Ислочи» одержали вторую победу подряд, переиграв на своем поле гостей из «Сморгони» с результатом 2:0. Бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в Мозыре местную «Славию» — 1:0.