«Атлетик» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Юри Берчиче (9-я минута), у «Эйбара» гол забил Кике Гарсия (17-я).
«Атлетик» (35 очков) занимает девятое место в таблице Примеры, «Эйбар» (23) идет 18-м.