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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

Получивший вызов в сборную Казахстана футболист спас «Тобол» от первого поражения в КПЛ

У «Актобе» отличился легионер.

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«Актобе» и «Тобол» не выявили сильнейшего в рамках второго тура OLINPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:1.

Обе команды — сторонники атакующей и комбинационной игры, однако первый тайм выдали неубедительно. Больше было силовой борьбы, нежели осмысленных действий в атаке. Как итог, до перерыва голов забито не было.

А вот второй тайм получился более интересным. Удача сначала улыбнулась актюбинцам — форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев, пополнивший команду в межсезонье, откликнулся на навесную передачу и головой переправил мяч в ворота мимо Александра Мокина.

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После пропущенного гола «Тобол» поднажал и отыгрался. На 71-й минуте костанайцы заработали стандарт, Серикжан Мужиков целил в верхний угол, но Жасур Нарзикулов парировал удар, вот только первым на отскоке оказался вызванный в сборную Казахстана на матчи отбора к ЧМ-2022 Руслан Валиуллин, спокойно добивший мяч в пустые ворота.

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Напомним, что в первом туре «Актобе» на выезде сыграл вничью с «Каспием» (1:1), а «Тобол» дома переиграл «Акжайык» (2:0).

В следующем туре, 4 апреля, актюбинцы в гостях сыграют с «Атырау», а на следующий день костанайцы дома примут «Астану».

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