Тренер «Ордабасы» высказался о победе над участником еврокубков от Казахстана
Результативной выдалась вторая половина игры.
Результативной выдалась вторая половина игры.
Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал
Встреча прошла в
«Во-первых, хочу поздравить с победой всех футболистов, работников клуба и самое главное наших болельщиков. Несмотря на то, что сейчас игры проходят без зрителей, мы ощущали их поддержку и знали, что очень многие за нас переживают. Как и подобает первому матчу мы немного волновались и это чувствовалось. В начале матча было много борьбы и нейтральных мячей, но надо отдать должное нашим игрокам, что в процессе матча мы успокоились и начали постепенно действовать более рационально. Мы были чуть поострее и опаснее нежели нас соперник, и как следствие поэффективней. Это был первый матч, он всегда волнительный и вдобавок достаточной темповой, я надеюсь, что к результату мы будем прибавлять и в качестве нашей игры. Сейчас наступает пауза в чемпионате, многие игроки нашего клуба отправятся в расположение сборной, мы будем продолжать работать и готовиться к следующей части чемпионата. Следующий матч у нас дома и это также будет волнительной и важной игрой».
«Ордабасы» пропустил первый тур, так как матч с «Кызыл-Жар СК»
В следующем туре, 5 апреля, «Ордабасы» дома примет «Акжайык», а «Шахтер» в этот день на выезде сыграет с «Кызыл-Жар СК».
Добавим, что карагандинский клуб в этом сезоне выступит в Лиге конференций — новый турнир УЕФА, поскольку предыдущий сезон завершил на четвертом месте.