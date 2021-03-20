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18:50 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» высказался о победе над участником еврокубков от Казахстана

Результативной выдалась вторая половина игры.

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Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал пресс-службе клуба матч с «Шахтером» в рамках второго тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:0 в пользу южан.

«Во-первых, хочу поздравить с победой всех футболистов, работников клуба и самое главное наших болельщиков. Несмотря на то, что сейчас игры проходят без зрителей, мы ощущали их поддержку и знали, что очень многие за нас переживают. Как и подобает первому матчу мы немного волновались и это чувствовалось. В начале матча было много борьбы и нейтральных мячей, но надо отдать должное нашим игрокам, что в процессе матча мы успокоились и начали постепенно действовать более рационально. Мы были чуть поострее и опаснее нежели нас соперник, и как следствие поэффективней. Это был первый матч, он всегда волнительный и вдобавок достаточной темповой, я надеюсь, что к результату мы будем прибавлять и в качестве нашей игры. Сейчас наступает пауза в чемпионате, многие игроки нашего клуба отправятся в расположение сборной, мы будем продолжать работать и готовиться к следующей части чемпионата. Следующий матч у нас дома и это также будет волнительной и важной игрой».

«Ордабасы» пропустил первый тур, так как матч с «Кызыл-Жар СК» из-за погодных условий был перенесен на более поздний срок. А вот «Шахтер» в гостях победил «Атырау» (1:0).

В следующем туре, 5 апреля, «Ордабасы» дома примет «Акжайык», а «Шахтер» в этот день на выезде сыграет с «Кызыл-Жар СК».

Добавим, что карагандинский клуб в этом сезоне выступит в Лиге конференций — новый турнир УЕФА, поскольку предыдущий сезон завершил на четвертом месте.

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