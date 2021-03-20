Тренер «Ордабасы» высказался о победе над участником еврокубков от Казахстана

«Во-первых, хочу поздравить с победой всех футболистов, работников клуба и самое главное наших болельщиков. Несмотря на то, что сейчас игры проходят без зрителей, мы ощущали их поддержку и знали, что очень многие за нас переживают. Как и подобает первому матчу мы немного волновались и это чувствовалось. В начале матча было много борьбы и нейтральных мячей, но надо отдать должное нашим игрокам, что в процессе матча мы успокоились и начали постепенно действовать более рационально. Мы были чуть поострее и опаснее нежели нас соперник, и как следствие поэффективней. Это был первый матч, он всегда волнительный и вдобавок достаточной темповой, я надеюсь, что к результату мы будем прибавлять и в качестве нашей игры. Сейчас наступает пауза в чемпионате, многие игроки нашего клуба отправятся в расположение сборной, мы будем продолжать работать и готовиться к следующей части чемпионата. Следующий матч у нас дома и это также будет волнительной и важной игрой».