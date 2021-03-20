На казахстанский клуб наложен трансферный бан
Плюс у команды сняли три очка.
Плюс у команды сняли три очка.
На футбольный клуб «Кыран» наложен трансферный бан. Об этом сообщает
Отмечается, что шымкентская команда начнет новый сезон в первой лиге с показателем в графе «очки» минус 3. ПФЛК таким образом наказала клуб за долги перед футболистами. Лига держит ситуацию на контроле.
Старт первой лиги запланирован на 3 апреля. В новом сезоне примут участие 12 команд.
Напомним, что «Астана» также может столкнуться с трансферным баном в связи с задолженностью перед бывшим игроком Дмитрием Шомко.