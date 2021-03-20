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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

На казахстанский клуб наложен трансферный бан

Плюс у команды сняли три очка.

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На футбольный клуб «Кыран» наложен трансферный бан. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Отмечается, что шымкентская команда начнет новый сезон в первой лиге с показателем в графе «очки» минус 3. ПФЛК таким образом наказала клуб за долги перед футболистами. Лига держит ситуацию на контроле.

Старт первой лиги запланирован на 3 апреля. В новом сезоне примут участие 12 команд.

Напомним, что «Астана» также может столкнуться с трансферным баном в связи с задолженностью перед бывшим игроком Дмитрием Шомко.

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