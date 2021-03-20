Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Реал
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Унион Б
52
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Болонья
23
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Торпедо М
41
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:00
Метц
Ренн
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Бр
Крылья Советов
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Шинник
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
33
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Болонья» одержала победу над «Кротоне» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты «Болоньи» вырвали победу у «Кротоне» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Наверх
Источник: AP 2020

Субботняя встреча в Кротоне завершилась со счетом 3:2 в пользу «Болоньи». Хозяева вели после первого тайма благодаря голам Жуниора Мессиаса (32-я минута) и Симеона Нванкво (40-я, с пенальти), но «красно-синие» смогли добиться победы усилиями Адама Сумаоро (62-я), Йерди Схаутена (70-я) и Андреаса Скова Ольсена (85-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Болонья» набрала 34 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А. «Кротоне», в активе которого 15 баллов, идет на 20-й позиции.

Кротоне
2:3
Первый тайм: 2:0
Болонья
 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
«Не будите его». Овечкина сотрясли силовым приемом
СМИ: ЦСКА определился с новым главным тренером
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
Месси зарабатывает вдвое больше, чем Криштиану Роналду
Легрейд перед последней гонкой стал виртуальным лидером КМ
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
«Сельта» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь