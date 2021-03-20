«Болонья» одержала победу над «Кротоне» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты «Болоньи» вырвали победу у «Кротоне» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты «Болоньи» вырвали победу у «Кротоне» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Субботняя встреча в Кротоне завершилась со счетом 3:2 в пользу «Болоньи». Хозяева вели после первого тайма благодаря голам Жуниора Мессиаса (32-я минута) и Симеона Нванкво (40-я, с пенальти), но «красно-синие» смогли добиться победы усилиями Адама Сумаоро (62-я), Йерди Схаутена (70-я) и Андреаса Скова Ольсена (85-я).
«Болонья» набрала 34 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А. «Кротоне», в активе которого 15 баллов, идет на 20-й позиции.