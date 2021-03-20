Бекхэму разбили бровь, а в Фергюсона швырнули пиццей. История вражды МЮ и «Арсенала»

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«Обманщик! Читер!», — прокричал Арсен Венгер в адрес форварда «Манчестер Юнайтед» ван Нистелроя и тут же повернулся к Алексу Фергюсону. «Что ты собираешься с этим делать? Твои игроки играют нечестно», — продолжал Венгер, приблизившись вплотную к тренеру «МЮ». Фергюсон, чья команда только что победила 2:0 и прервала беспроигрышную серию «Арсенала», невозмутимо парировал: «Слушай, оставь моих парней в покое. Лучше следи за своими». Но Венгер был неудержим: «В покое? Фердинанду дали лучшего игрока матча, хотя его должны были удалить еще в первом тайме!». Фергюсон открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент из толпы толкающихся футболистов в лицо шотландца прилетел кусок пиццы.

Наступила тишина — все смотрели на то, как пицца сползает на пиджак Фергюсона и как тренер «МЮ» с удивленным видом сбрасывает вниз кусочки еды, разлетевшиеся по лицу и одежде. Забыв про Венгера, сэр Алекс тут же ушел в раздевалку, а игроки «Арсенала» разразились дружным гоготом. Лишь в 2017-м году автор гастрономического теракта сделал чистосердечное признание. Пицца-снайпером оказался Сеск Фабрегас:

«Поскольку я не играл, то одним из первых оказался в тоннеле. В раздевалке я увидел пиццу, взял кусок, потому что был голоден. Потом услышал крики, вышел обратно и увидел, как Рио Фердинанд, Анри, Сол Кэмпбелл и другие ребята собираются подраться. Я понимал, что в драке ничего полезного не сделаю, поэтому инстинктивно метнул пиццу в сторону игроков “МЮ”. Я даже не целился в Фергюсона».

Это была кульминация напряженного противостояния «Арсенала» и «МЮ», ставшего главным в Англии в начале нулевых. Вскоре появился «Челси» с деньгами Абрамовича и тренером Моуринью, который разбавил привычный состав претендентов на титул. Ну, а потом и сам «Арсенал» постепенно, словно кинутая в Фергюсона пицца, сполз вниз. Это уже другая история, а пока что можно вернуться к событиям 2004 года.

«Эй, Дэвид, как насчет второго гола?»

Есть версия, что поворотным моментом в отношениях «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» стал матч, состоявшийся в октябре 1990-го. Тогда «Арсенал» победил со счетом 1:0. Но запомнилась игра потасовкой, которую спровоцировали Денис Ирвин и Найджел Винтеберн. Масштаб побоища (в драке участвовал 21 человек) был велик настолько, что помимо огромных денежных штрафов с клубов списали турнирные баллы — единственный случай в истории. Для многих игроков «Арсенала» соперничество с «МЮ» после этого инцидента стало делом принципа — этот настрой ребята вроде Тони Адамса сохранили и после прихода Арсена Венгера.

Да и для самого Венгера «МЮ» постепенно стал главным раздражителем. Начать можно с того, что Фергюсон со скепсисом высказался в СМИ по поводу назначения француза главным тренером «Арсенала». И даже не удержался от подкола: «Говорите, он умный, потому что говорит на пяти языках? У нас в академии есть парень из Кот-д’Ивуара, который тоже говорит на пяти языках».

Когда обновленный «Арсенал», усиленный талантливой молодежью из Франции, начал брать титулы, настроение Фергюсона поменялось. Стив Макларен, работавший в тренерском штабе «МЮ» вспоминал: «Я почти не спал первые полгода в сезоне-1998/1999. Каждый день Алекс повторял, что мы должны обыграть “Арсенал”, чего бы нам это ни стоило».

В очных встречах «МЮ» делал ставку на жесткий футбол, а после одной из встреч Венгер отклонил приглашение Фергюсона выпить вина (у тренера «МЮ» была такая традиция). Это уже было формальное подтверждение войны — вскоре Венгер стал намекать на то, что судьи помогают «МЮ» выигрывать матчи, а Фергюсон отвечал Арсену фирменными колкостями.

Но если Кевин Киган из «Ньюкасла» во время чемпионской гонки в 1996-м под давлением Ферги поплыл достаточно быстро, то Венгер оказался покрепче.

В феврале 2003-го — «Арсенал» встречался с «МЮ» в пятом раунде Кубка Англии и победил 2:0. Футболисты с самого начала летели в жесткие стыки, результатом чего стали желтые карточки для Виейра, Скоулза и ван Нистелроя в первые семь минут матча. Арбитр даже остановил игру, чтобы обратиться к капитанам команд с просьбой успокоить игроков.

Фергюсон был взбешен поражением, а сорвать злобу решил на Дэвиде Бекхэме, с которым сэр Алекс конфликтовал уже на протяжении долгого времени. Претензии к Бекхэму у тренера были разные — Фергюсона бесила медийная жизнь Дэвида и постоянно преследовавшие его папарацци. Однажды Бекхэм постригся налысо и носил шапку, чтобы скрыть новую прическу (пришел в таком виде на командный ужин). На разминке перед игрой с «Лестером» Фергюсон сорвал с Дэвида головной убор и жестко прошелся по игроку: «И ради этого был весь этот цирк? Бритая голова, которую никто не должен видеть?».

Окончательно у Фергюсона рвануло как раз после поражения от «Арсенала». В автобиографии Бекхэм описал этот эпизод так — Фергюсон зашел в раздевалку и сказал: «Эй, Дэвид, как насчет второго гола?», — тренер считал, что именно Бекхэм упустил Сильвена Вильтора, и это привело к пропущенному мячу. Разгорелся спор. Фергюсон на эмоциях пнул одну из бутс, лежавших на полу. Удар получился метким — бутса прилетела прямо в бровь Бекхэму. Дэвид кинулся в ответную атаку, но его удержали Гиггз, ван Нистелрой и Гари Невилл.

Фергюсон сразу извинился, но Бекхэм все равно сильно обиделся Вскоре сэр Алекс обратился к руководству «МЮ» с просьбой продать игрока. Летом 2003-го Бекхэм перешел в «Реал».

Сэр Алекс Фергюсон улыбается. | Источник: Reuters

«Они сделали худшее, что я видел в спорте»

В апреле того же года уже в рамках АПЛ Венгер и Фергюсон сошлись на 2:2. И здесь избитый штамп «разошлись миром» точно был бы не в тему — в конце матча Сол Кэмпбелл устроил Сульшеру массаж лица с применением локтя, за что сразу же отправился в раздевалку.

В августе «МЮ» и «Арсенал» бились за Суперкубок. На третьей минуте Фил Невилл в жестком подкате срубил Виейра и получил предупреждение. Оперативный ответ прилетел от Эшли Коула — снова пострадал бедный Сульшер. Во втором тайме игрок «Арсенала» Фрэнсис Джефферс получил прямую красную карточку — Фил Невилл пошел в очередной жесткий стык, а Джефферс в отместку пнул игрока «МЮ» ногой. Отмашкой отметился и Кэмпбелл, но его пинок в пятую точку Джемба-Джемба проглядели арбитры. Но ФА все равно впаяла защитнику «Арсенала» трехматчевую дисквалификацию. Основное время закончилось вничью 1:1, в серии пенальти победил «МЮ». А дальше наступило время «Арсенала».

Кампания-2003/04 стала незабываемой для лондонского клуба — ни одного поражения в 38 матчах принесли команде титул АПЛ и прозвище «Непобедимые». Но именно «Манчестер Юнайтед» был ближе всех к тому, чтобы нанести Венгеру единственное поражение в сезоне. Сентябрьский матч журналисты потом назвали битвой на «Олд Траффорд» — настолько мощной по накалу страстей получилась игра.

Опасаясь быстрых атак «МЮ» и оставшись без травмированного Кэмпбелла, Венгер выставил более оборонительный состав (Пирес и Вильтор остались в запасе). «МЮ» владел преимуществом, но никак не мог пробить Леманна. Огромное количество фолов стало уже привычной картиной противостояния, но очередной взрыв произошел на 80-й минуте, когда случилась стычка между Виейра и ван Нистелроем. Француз упал на газон после фола голландца и отмахнулся от него ногой. Удар до цели не долетел, но арбитр Стив Беннетт все равно показал Виейра желтую — уже вторую для капитана «Арсенала».

Вдесятером «Арсенал» пытался удержать 0:0, но на последних секундах игры Киоун свалил Форлана в штрафной — Беннетт сразу же поставил пенальти. Разгоряченные игроки «Арсенала» в качестве основного объекта ненависти выбрали ван Нистелроя — они считали, что из-за ван Нистелроя удалили Виейра. Ван Нистелрой был штатным пенальтистом «МЮ» и, подхватив мяч, двинулся к одиннадцатиметровой отметке. В это время игроки «Арсенала» кидали в спину голландца отборные ругательства, а Беннет пытался всех утихомирить. Беспроигрышная серия «Арсенала» висела на волоске, «Олд Траффорд» замер в ожидании.

Самым спокойным в этой ситуации был Йенс Леманн — он методично перемещался вдоль ленточки ворот, пытаясь сбить ван Нистелроя с толку. Ван Нистелрой со всей силы зарядил в перекладину. Игроки «Арсенала» быстро вынесли мяч в поле, а голландец лишь схватился за голову. Мартин Киоун уже не смотрел, организует ли «МЮ» еще одну атаку — его интересовал только ван Нистелрой. «Ну что, парень? Чего молчишь?», — кричал Киоун в лицо форварду.

Беннетт дал финальный свисток, а игроки «Арсенала» сразу же полетели к ван Нистелрою. Сначала на него прыгнул Киоун, затем Лоурен толкнул в спину, тут же рядом появился и Рэй Парлор, хлопнувший его в грудь. Казалось, что еще немного и игроки «Арсенала» повалят ван Нистелроя на газон и запинают ногами, но голландца быстро подхватил Рой Кин и увел в сторону.

В Футбольной ассоциации такой порыв эмоций не оценили — «Арсеналу» вынесли штраф в 175 тысяч фунтов, а Лоурен, Киоун, Парлор и Виейра за несдержанность получили несколько матчей дисквалификации. Алекс Фергюсон прокомментировал инцидент так: «Сегодня “Арсеналу” повезло. Но они сделали худшее, что я видел в спорте».

Венгер в том сезоне так и не проиграл.

Битва в буфете

Удивительно, но мартовский матч (речь все еще о сезоне-2003/04) прошел относительно спокойно — Анри забил на 50-й минуте, но «МЮ» ушел от поражения в концовке благодаря голу Саа. И даже здесь нашлось место для традиционной перепалки Фергюсона и Венгера, которые сошлись на бровке. Но Венгеру это вряд ли испортило настроение — «Арсенал» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 30 матчей и установил историческое достижение.

Спустя пять дней «МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, а фанаты зарядили после финального свистка: «Арсен, куда делся твой требл?». Реванш состоялся в августе 2004-го, когда «Арсенал» обыграл «МЮ» со счетом 3:1 в игре за Суперкубок.

Сезон-2004/05 стартовал для «Арсенала» с продолжения беспроигрышной серии. И даже обновленный «Челси» Жозе Моуринью не мог конкурировать с действующим чемпионом. После девятого тура «Арсенал» лидировал в АПЛ, а «Челси» отставал на пять очков (проиграли «Манчестер Сити»). Причем сравните разницу мячей на тот момент: 29:8 у «Арсенала» и 8:2 у «Челси».

«МЮ» шёл не так гладко — выиграл всего 3 матча из 9 и обосновался на шестой строчке, пропустив вперед «Мидлсбро» и «Болтон». У вялого старта было простое объяснение — купленный у «Эвертона» Уэйн Руни не играл в первых матчах и набрал форму только к концу сентября (и сразу бахнул хет-триком в ворота «Фенербахче») + ван Нистелрой залечивал травму. Но к игре с «Арсеналом» оба уже подошли в состоянии полной боеготовности.

Перед очередной встречей с Фергюсоном на «Олд Траффорд» Арсен Венгер не проигрывал в АПЛ уже 49 матчей подряд. Ходили слухи, что игроки «Арсенала» даже заготовили специальные футболки с цифрой 50. Проверить это так и не удалось, а сами футболисты отрицали факт подготовки к подобному празднованию.

«МЮ» сразу задал привычный тон — в начале матча Фил Невилл заехал по ногам Рейеса, а Фердинанд следом добавил подножку для Анри. Арбитр Майк Райли игнорировал жесткие фолы игроков «МЮ» — например, не зафиксировал нарушение правил в эпизоде, когда Фердинанд толкнул плечом убегавшего к воротам Юнгберга. Вскоре Рейесу досталось от другого Невилла — от Гари, который чуть не оторвал ему ногу в подкате. Тут Райли уже снизошел до желтых карточек. Рейес потом вспоминал: «Это был один из самых тяжелых матчей в моей карьере».

Также Райли проглядел эпизод с участием ван Нистелроя и Эшли Коула, когда форвард «МЮ» умышленно наступил на голень защитника (санкции за этот эпизод голландцу FA вынесла уже после игры — штраф в размере 15 тысяч фунтов).

У «Арсенала» были хорошие моменты, но «МЮ» несколько раз выручил Рой Кэрролл. Казалось, что все идет к продолжению беспроигрышной серии, однако на 73-й минуте Руни ворвался в штрафную увидел, что Сол Кэмпбелл не успел убрать ногу. В следующую секунду звездный новичок «МЮ» рухнул на газон, а Райли указал на точку.

Взбешенный Венгер метался по бровке, а к мячу, как и год назад, подошел ван Нистелрой. На этот раз голландец не промахнулся. Далее камеры фиксировали бешеную радость ван Нистелроя и игроков «МЮ», которые праздновали забитый гол у углового флажка.

«Арсенал» полетел вперед, но команда Фергюсона держалась уверенно — в одном из эпизодов Коло Туре упал в штрафной Кэрролла, но Райли сразу показал, что игру надо продолжать. Фил Невилл прокричал в лицо лежащему Туре: «Я тебя даже не трогал! Вставай и играй». Вскоре «Арсенал» нарвался на контратаку, которую разогнали свежие Саа и Смит — ее завершил точным ударом Руни (для него это был первый гол в АПЛ в составе «МЮ»).

Ну, а дальше произошла та самая потасовка в подтрибунке, закончившаяся метким броском Сеска Фабрегаса. Феноменальная беспроигрышная серия «Арсенала» закончилась, а Венгер в послематчевом интервью не стеснялся в выражениях: «Райли решил исход игры. Мы знаем, как он умеет работать на “Олд Траффорд”, вы сами всё видели. Что касается ван Нистелроя, то он просто мошенник».

Арсен Венгер доволен. | Источник: AP 2020

«Встретимся на поле, там ты покажешь себя, красавчик»

Неоднозначная работа Майка Райли, слова Венгера и брошенная в Фергюсона пицца вызвали большой резонанс — руководители «МЮ» и «Арсенала» даже встретились, чтобы обсудить нагревшиеся взаимоотношения между клубами. Формально конфликт был улажен, но и это был еще не конец.

После поражения на «Олд Траффорд» «Арсенал» резко сдал — выиграл всего в одном матче из следующих пяти и пропустил вперед «Челси». Взять у «МЮ» реванш в феврале не получилось — команда Фергюсона в очередной мясорубке вырвала победу со счётом 4:2.

Перед этой игрой Рой Кин и Патрик Виейра едва не подрались в подтрибунном помещении — поводом для конфликта стало то, что игроки «Арсенала» на разминке подошли к Гари Невиллу и сообщили: «Твой братец Фил в прошлый раз играл в грязный футбол. Сегодня мы такого не допустим, ты понял?». Продолжение диалога состоялось перед выходом на поле. Патрик Виейра сказал Невиллу: «Тронешь сегодня Пиреса — я достану тебя».

Тут же вмешался Рой Кин — нецензурная ругань капитана «МЮ» с французом попала в эфир SkySports. «Встретимся на поле, там ты покажешь себя, красавчик. Так что закрой свой рот, я повторяю, встретимся на поле». Грэм Полл, главный арбитр встречи, вынужден был успокаивать Кина и Виейра: «На поле можете делать все, что хотите, но здесь больше ни слова».

«МЮ» победил, а Рой Кин стал MVP матча. В интервью на вопрос, что случилось перед игрой в подтрибунке, капитан «МЮ» ответил: «Эти ребята думали, что Гари — легкая мишень. Но если кто-то задевает моих одноклубников, то пусть сперва имеет дело со мной. Всё очень просто».

Вскоре война затихла сама собой — в «Арсенале» наметилась смена поколений, а главным соперником Фергюсона стал «Челси». Очные встречи хоть и вызывали стабильно высокий интерес у зрителей, но уже мало напоминали прежнее рубилово. Постепенно Венгер отдалился от борьбы за чемпионство, а отношения с Фергюсоном улучшились, о чем неоднократно говорили оба тренера.

Когда Венгер уходил из «Арсенала», сэр Алекс проводил его теплыми словами: «Я испытываю огромное уважение к этому человеку, он проделал феноменальную работу. Арсен — один из лучших тренеров в истории лиги, и я горжусь, что был его соперником, коллегой и другом».

В прошлом году бывший тренер «Арсенала» признался: «Сегодня у нас с Фергюсоном очень дружелюбные отношения, но так было не всегда. Во время соперничества порой случаются весьма горячие моменты. Но когда война окончена, возвращается взаимное уважение. Мы все-таки оба старались на благо своих клубов».