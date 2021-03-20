«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче бундеслиги
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали крупную победу над «Штутгартом» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали крупную победу над «Штутгартом» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:0.
Мюнхенский клуб с 61 очком лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая на четыре балла идущий вторым «Лейпциг». «Штутгарт» (36) располагается на восьмой строчке.
Результаты других матчей субботы:
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Унион» — 5:2,
«Вердер» — «Вольфсбург» — 1:2,
«Кельн» — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:2.