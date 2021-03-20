«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче бундеслиги

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:0. Хет-трик сделал Роберт Левандовский (18-я, 23-я и 39-я минуты), также отличился Серж Гнабри (22). «Бавария» с 12-й минуты играла вдесятером после удаления Альфонсо Дэвиса.