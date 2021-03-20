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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче бундеслиги

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали крупную победу над «Штутгартом» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2020

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:0. Хет-трик сделал Роберт Левандовский (18-я, 23-я и 39-я минуты), также отличился Серж Гнабри (22). «Бавария» с 12-й минуты играла вдесятером после удаления Альфонсо Дэвиса.

Мюнхенский клуб с 61 очком лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая на четыре балла идущий вторым «Лейпциг». «Штутгарт» (36) располагается на восьмой строчке.

Результаты других матчей субботы:

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Унион» — 5:2,

«Вердер» — «Вольфсбург» — 1:2,

«Кельн» — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:2.

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