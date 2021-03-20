Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Сельтой»

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Тони Кроос нашёл в центре штрафной Бензема, который резко развернулся к воротам и аккуратно покатил мяч в дальний угол. Спустя 10 минут Бензема оформил дубль. Накрыли мадридцы соперника на выходе из штрафной, Кроос покатил мяч Бензема, который улучшил позицию и низом пробил точно в угол ворот. На 41-й минуте форвард Санти Мина отыграл один мяч. Мина здорово выбрал позицию в штрафной «Реала», выиграл верх и головой переправил мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол мадридцев.