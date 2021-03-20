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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Сельтой»

В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Сельту».

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 3:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Тони Кроос нашёл в центре штрафной Бензема, который резко развернулся к воротам и аккуратно покатил мяч в дальний угол. Спустя 10 минут Бензема оформил дубль. Накрыли мадридцы соперника на выходе из штрафной, Кроос покатил мяч Бензема, который улучшил позицию и низом пробил точно в угол ворот. На 41-й минуте форвард Санти Мина отыграл один мяч. Мина здорово выбрал позицию в штрафной «Реала», выиграл верх и головой переправил мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол мадридцев.

«Реал» набрал 60 очков и поднялся на второе место в таблице Примеры. «Сельта» (34) находится на 11-м месте.

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Сельта
1:3
Первый тайм: 1:2
Реал
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