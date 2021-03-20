Холанд хочет летом перейти в «Реал»

Изначально планировалось, что 20-летний норвежец покинет «Боруссию» летом 2022 года, но великолепное выступление форварда привлекло внимание многих топ-клубов. Одним из таковых является «Реал».

Эрлинг Холанд заинтересован в трансфере, но руководство «Боруссии» не горит желанием отпускать своего лидера. Футболисту предстоит переубедить дортмундцев.