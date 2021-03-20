Холанд хочет летом перейти в «Реал»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет покинуть команду. Футболист заинтересован в переходе в «Реал». Об этом сообщает Marca.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет покинуть команду. Футболист заинтересован в переходе в «Реал». Об этом сообщает Marca.
Изначально планировалось, что 20-летний норвежец покинет «Боруссию» летом 2022 года, но великолепное выступление форварда привлекло внимание многих
Эрлинг Холанд заинтересован в трансфере, но руководство «Боруссии» не горит желанием отпускать своего лидера. Футболисту предстоит переубедить дортмундцев.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 31 матче за клуб, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач. Контракт с «Боруссией» действует до лета 2024 года.