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22:23 (мск), источник: Sport24

Холанд хочет летом перейти в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет покинуть команду. Футболист заинтересован в переходе в «Реал». Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Изначально планировалось, что 20-летний норвежец покинет «Боруссию» летом 2022 года, но великолепное выступление форварда привлекло внимание многих топ-клубов. Одним из таковых является «Реал».

Эрлинг Холанд заинтересован в трансфере, но руководство «Боруссии» не горит желанием отпускать своего лидера. Футболисту предстоит переубедить дортмундцев.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 31 матче за клуб, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач. Контракт с «Боруссией» действует до лета 2024 года.

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