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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в гостях разгромила «Шальке»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

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Источник: Reuters

Встреча проходила на «Фельтинс-Арене» (Гельзенкирхен) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 15-й минуте Ларс Штиндль открыл счёт в матче, на 63-й Штефан Ляйнер забил с передачи Йонаса Хофмана и увеличил преимущество «гладбаха», а ещё через девять минут Алассан Плеа ассистировал Нико Эльведи, который сделал счёт крупным.

После 26 туров Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» с 36 очками занимает 9-е место в таблице, «Шальке» (10) — 18-е.

В 27-м туре немецкого чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Шальке» в гостях встретится с леверкузенским «Байером», «Боруссия» в Мёнхенгладбахе примет «Фрайбург».

Шальке-04
0:3
Первый тайм: 0:1
Боруссия М
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