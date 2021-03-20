«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в гостях разгромила «Шальке»

Встреча проходила на «Фельтинс-Арене» (Гельзенкирхен) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 15-й минуте Ларс Штиндль открыл счёт в матче, на 63-й Штефан Ляйнер забил с передачи Йонаса Хофмана и увеличил преимущество «гладбаха», а ещё через девять минут Алассан Плеа ассистировал Нико Эльведи, который сделал счёт крупным.



После 26 туров Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» с 36 очками занимает 9-е место в таблице, «Шальке» (10) — 18-е.



В 27-м туре немецкого чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Шальке» в гостях встретится с леверкузенским «Байером», «Боруссия» в Мёнхенгладбахе примет «Фрайбург».