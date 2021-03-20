«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Счёт был открыт на 84-й минуте матча — полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган удачно сыграл на добивании, ударом головой поразив уже пустые ворота хозяев. А окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне.

На данный момент ещё одним полуфиналистом уже стал «Саутгемптон», победивший сегодня «Борнмут» (3:0). В оставшихся матчах ¼ финала «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Сити» шесть раз побеждал в старейшем футбольном соревновании в мире. В последний раз «горожане» завоёвывали этот трофей в 2019 году. «Эвертон» является пятикратным обладателем Кубка Англии. В последний раз «ириски» побеждали в 1995 году.