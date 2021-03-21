Гол вратаря в добавленное время помог «Севилье» уйти от поражения в матче с «Вальядолидом»
ТАСС, 21 марта. «Вальядолид» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 21 марта. «Вальядолид» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Счет на 44-й минуте открыл нападающий хозяев Фабиан Орельяна, реализовав пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился вратарь «Севильи» Яссин Буну.
В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 55 очков. «Вальядолид» с 27 очками идет 16-м.
В следующем туре «Севилья» 4 апреля примет лидирующий в чемпионате «Атлетико», а «Вальядолид» 5 апреля в гостях встретится с «Барселоной».
Результаты других матчей игрового дня
«Атлетик» — «Эйбар» — 1:1;.
«Сельта» — «Реал» — 1:3;.
«Уэска» — «Осасуна» — 0:0.