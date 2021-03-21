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01:38 (мск), источник: ТАСС

Гол вратаря в добавленное время помог «Севилье» уйти от поражения в матче с «Вальядолидом»

ТАСС, 21 марта. «Вальядолид» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Счет на 44-й минуте открыл нападающий хозяев Фабиан Орельяна, реализовав пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился вратарь «Севильи» Яссин Буну.

В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 55 очков. «Вальядолид» с 27 очками идет 16-м.

В следующем туре «Севилья» 4 апреля примет лидирующий в чемпионате «Атлетико», а «Вальядолид» 5 апреля в гостях встретится с «Барселоной».

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Результаты других матчей игрового дня

«Атлетик» — «Эйбар» — 1:1;.

«Сельта» — «Реал» — 1:3;.

«Уэска» — «Осасуна» — 0:0.

Вальядолид
1:1
Первый тайм: 1:0
Севилья
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