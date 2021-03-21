«Грубый матч с большим количеством горчичников». Бабаян — о непростой ничьей с «Актобе»
Он назвал основные особенности встречи.
Он назвал основные особенности встречи.
«Актобе» и «Тобол» не выявили сильнейшего в рамках второго тура
«Получился очень нервный матч, местами даже грубый, с большим количеством горчичников. В первом тайме играли организованно, по сути, опасных моментов у наших ворот не было. Мы в свою очередь тоже создали немного, но сумели создать два хороших момента у ворот соперника. Второй тайм, пропустили гол
Сейчас начинается пауза в связи с матчами сборных. От нашей команды в сборную страны вызваны семь футболистов. От лица нашего клуба хочу пожелать нашей сборной удачи в предстоящих играх отборочного турнира ЧМ-2022», — озвучил Бабаян
Напомним, что встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:1.