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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Грубый матч с большим количеством горчичников». Бабаян — о непростой ничьей с «Актобе»

Он назвал основные особенности встречи.

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«Актобе» и «Тобол» не выявили сильнейшего в рамках второго тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. По словам главного тренера костанайской команды Григория Бабаяна, матч получился нервным.

Команда
Тобол Кс

«Получился очень нервный матч, местами даже грубый, с большим количеством горчичников. В первом тайме играли организованно, по сути, опасных моментов у наших ворот не было. Мы в свою очередь тоже создали немного, но сумели создать два хороших момента у ворот соперника. Второй тайм, пропустили гол из-за  недоработки центральных защитников, нашли силы и отыгрались. После того как сравняли счет, пошел открытый футбол. Мы много атаковали, имели несколько опасных моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. Есть большие вопросы к атакующей группе игроков. Еще не понравилось, что команда оставляла много пространства за спиной, моментами играли открыто, много рисковали, из-за  этого “Актобе” также сумел создать несколько голевых моментов. В целом была позиционная борьба, владели мячом, пытались играть в футбол, но не все получилось. Обе команды бились до последнего, проявили характер и заслужили ничью. Все-таки это дерби, весь этот накал и страсти были ожидаемы, так как встречались давние соперники. У “Актобе” собралась хорошая команда с хорошим подбором футболистов.
Сейчас начинается пауза в связи с матчами сборных. От нашей команды в сборную страны вызваны семь футболистов. От лица нашего клуба хочу пожелать нашей сборной удачи в предстоящих играх отборочного турнира ЧМ-2022», — озвучил Бабаян пресс-службе «Тобола».

Напомним, что встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:1.

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