Гол, ассист, игра на «ноль» и убедительный Сейдахмет. Как проявили себя молодые казахстанцы во втором туре КПЛ-2021

Во втором туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу сразу несколько молодых казахстанцев заявили о себе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них.

Отметим, что в составе талдыкорганского «Жетысу» в разгроме над «Тураном» принимали участие сразу несколько молодых местных футболистов, подходящих под данную возрастную категорию (22 года включительно).

Если брать во внимание персональный вклад молодых казахстанцев в других матчах, то получается следующая картина:

Данияр Усенов («Кайрат»)

Полузащитник «Кайрата» уверенно вживается в роль игрока основного состава. В прошлом сезоне 20-летний футболист провел в высшем дивизионе восемь матчей и забил два гола.

В текущем сезоне Усенов сыграл две встречи в чемпионате и забил один гол. В матче с «Кайсаром» футболист установил окончательный счет. Усенов по праву получил вызов в сборную Казахстана, которая стартует в отборе на ЧМ-2022.

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Алишер Ажимов («Актобе»)

19-летний крайний защитник «Актобе» в матче с «Тоболом» смотрелся вполне убедительно, а на 54-й минуте Ажимов ассистировал Игорю Сергееву.

Отметим, в 2019 году Ажимов провел 29 матчей в высшем дивизионе и отметился двумя голами.

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Еркебулан Сейдахмет («Кайрат»)

Сейдахмет, пропустивший предсезонную подготовку в составе алматинского клуба, был заявлен за «Кайрат» на матч второго тура. Более того, он вышел на замену в игре с «Кайсаром» и, что примечательно, приятно удивил своими действиями.

Несмотря на долгое отсутствие в обойме команды, Сейдахмет продемонстрировал легкость и наличие былой техники. В забитых голах он участия не принимал, но смотрелся убедительно и органично.

Саги Совет («Астана»)

Молодой защитник «Астаны» утвердился в праве играть в основном составе клуба. Он прочно занял позицию, на которой выступал Дмитрий Шомко. В прошедшем туре столичный клуб обыграл на своем поле «Каспий», и роль Совета здесь не последняя. На его счету 83 процента точных передач и 56 процентов выигранных единоборств.

Мухаммеджан Сейсен («Тараз»)

22-летний вратарь «Тараза» в матче с «Кызыл-Жар СК» отстоял «на ноль». Сейсен отразил семь ударов. Некоторые из них были весьма сложными. При этом голкипер «Тараза» ни разу не ошибся в игре на выходах.

Молодой вратарь получил вызов в сборную Казахстана. 28 марта национальная команда сыграет в отборе ЧМ-2022 с Францией, а 31 с Украиной.

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Напомним, второй тур чемпионата Казахстана прошел 19 и 20 марта.