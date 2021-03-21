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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» с Миранчуком в стартовом составе обыграла «Верону»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Аталанта», за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, обыграла на выезде «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Бергамо. Мячи забили украинец Руслан Малиновский с пенальти (33-я минута) и колумбиец Дуван Сапата (42).

Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен на бывшего футболиста московского «Спартака» Марио Пашалича.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» набрала 55 очков и идет на четвертом месте в серии А, «Верона» (38 очков) занимает девятую строчку.

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Верона
0:2
Первый тайм: 0:2
Аталанта
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