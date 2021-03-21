«Аталанта» с Миранчуком в стартовом составе обыграла «Верону»
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Аталанта», за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, обыграла на выезде «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Аталанта», за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, обыграла на выезде «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Бергамо. Мячи забили украинец Руслан Малиновский с пенальти (33-я минута) и колумбиец Дуван Сапата (42).
Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен на бывшего футболиста московского «Спартака» Марио Пашалича.
«Аталанта» набрала 55 очков и идет на четвертом месте в серии А, «Верона» (38 очков) занимает девятую строчку.