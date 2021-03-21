«Аталанта» с Миранчуком в стартовом составе обыграла «Верону»

Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Бергамо. Мячи забили украинец Руслан Малиновский с пенальти (33-я минута) и колумбиец Дуван Сапата (42).

Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен на бывшего футболиста московского «Спартака» Марио Пашалича.

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