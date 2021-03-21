В Португалии вратарь забил гол ударом через все поле
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В матче второго дивизиона чемпионата Португалии по футболу между клубами «Варзим» и «Марфа» произошел уникальный эпизод.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В матче второго дивизиона чемпионата Португалии по футболу между клубами «Варзим» и «Марфа» произошел уникальный эпизод.
В начале второго тайма голкипер «Варзима» умудрился поразить ворота соперника ударом из своей штрафной площади.
Рикарду Нунеш хотел выбить мяч, но ударил настолько сильно, что тот пролетел через все поле и влетел в ворота «Марфы».
Встреча завершилась победой команды удачливого вратаря 2:0.