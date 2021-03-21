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17:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Португалии вратарь забил гол ударом через все поле

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В матче второго дивизиона чемпионата Португалии по футболу между клубами «Варзим» и «Марфа» произошел уникальный эпизод.

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В начале второго тайма голкипер «Варзима» умудрился поразить ворота соперника ударом из своей штрафной площади.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рикарду Нунеш хотел выбить мяч, но ударил настолько сильно, что тот пролетел через все поле и влетел в ворота «Марфы».

Встреча завершилась победой команды удачливого вратаря 2:0.

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