В Португалии вратарь забил гол ударом через все поле

В начале второго тайма голкипер «Варзима» умудрился поразить ворота соперника ударом из своей штрафной площади.

Рикарду Нунеш хотел выбить мяч, но ударил настолько сильно, что тот пролетел через все поле и влетел в ворота «Марфы».