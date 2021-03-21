«Ланс» обыграл «Страсбур» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Футболисты «Ланса» обыграли на выезде «Страсбур» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Футболисты «Ланса» обыграли на выезде «Страсбур» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Встреча в Страсбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Массадио Хайдара (5-я минута) и Секо Фофана (40). У «Страсбура» отличился
«Ланс» набрал 48 очков и идет на пятом месте в таблице лиги 1, «Страсбур» (33 очка) занимает 15-ю строчку.