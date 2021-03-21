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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миранчук — как рыба без воды». Русский полузащитник снова сядет на лавку?

Алексей в матче с «Вероной» не воспользовался своим шансом.

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Источник: AP 2020

В третий раз в этом сезоне Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе Алексею Миранчуку. Ранее российский полузащитник выходил в играх с «Удинезе» и «Лацио». На этот раз Миранчук вышел на позиции левого атакующего полузащитника в схеме 4−2−3−1, где на острие расположился Дуван Сапата, а в центре и справа — Маттео Пессина и Руслан Малиновский.

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Болельщики заждались

Появление Миранчука на поле с первых минут очень порадовало болельщиков команды из Бергамо. «Миранчуку нужно обязательно играть, и я рад, что Малиновский тоже играет», — поделился своим мнением один из фанатов «Аталанты».

«Миранчук-Малиновский против Барака-Цаканьи, моё ризотто на обед становится ещё лучше».

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«Ключевой игрок: Алексей Миранчук. Демонстрируя проблески таланта в своих выходах на замену, включая точный удар левой ногой и умение стрелять на повороте, Миранчук является опасным активом для “Аталанты”, когда это необходимо, и имеет шанс отличиться сегодня с самого начала».

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Царствие Малиновского

Матч начался за явным преимуществом «Аталанты»: уже в первые четыре минуты гости заработали два опасных штрафных, но ничего полезного из этого извлечь не смогли. Бергамаски чаще атаковали через правый фланг, поэтому за 20 минут первого тайма Миранчук не нанёс ударов и выполнил 10 передач (8 — точных). Малиновский часто искал партнёров в штрафной, но подачи украинца адресата не находили.

На 32-й минуте Алексей пробил по воротам, но его удар был заблокирован. Одна из подач украинского полузащитника всё-таки принесла пользу. После навеса Малиновского в штрафную мяч попал в руку Федерико Димарко, и судья сразу показал на «точку». Руслан подошёл к одиннадцатиметровой отметке и развёл мяч и вратаря по углам — 0:1.

Через несколько минут увеличить разрыв в счёте мог Сапата, пробивший в каркас ворот. Добиться своего колумбийский форвард всё-таки смог. После выноса мяча от ворот Малиновский сбросил его на Сапату, который убежал в штрафную и, не дав заблокировать удар защитнику, переиграл вратаря. Если бы это был хоккей, то в качестве ассистента значился бы ещё и голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

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«Миранчук как рыба без воды»

Российский полузащитник был в тени все 45 минут и, к счастью, продолжил матч. «Верона» ничего не создала у ворот «Аталанты» в первом тайме, поэтому главный тренер хозяев Иван Юрич пошёл на кардинальные перестановки, заменив трёх футболистов после перерыва. «Верона» стала больше владеть мячом, но вообще ничего не смогла создать. «Аталанта» была близка к третьему голу и даже его забила, но судья увидел игру рукой и не засчитал забитый мяч. Время Алексея Миранчука закончилось на 64-й минуте: вместо него на поле появился Марио Пашалич. Сыграв чуть больше часа, российский полузащитник не воспользовался шансом Гасперини: 42 касания мяча, 15 потерь и 60% точных передач.

«Миранчук сегодня упустил прекрасную возможность».

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У «Аталанты» были шансы забить третий мяч, но несколько опасных ударов Мурьеля и выстрел в конце матча Иличича не поменяли цифру на табло. На 87-й минуте за бергамасков дебютировал Виктор Коваленко, вышедший вместо Руслана Малиновского, но времени что-либо продемонстрировать у него практически не было.

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«Аталанта» выигрывает 2:0 и набирает 55 очков в 28 матчах, отставая от «Милана», идущего вторым, на одно очко (при игре в запасе у «россонери»). В активе «Ювентуса», расположившегося на третьей позиции, 55 очков в 26 встречах.

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Павел Прохоров

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0:2
Первый тайм: 0:2
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