Президент «Ювентуса» поздравил Роналду с побитым рекордом Пеле и вручил игроку подарок
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимает «Беневенто». Встреча проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине.
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимает «Беневенто». Встреча проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине.
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Напомним, Пеле завершил свою профессиональную карьеру футболиста на отметке в 767 голов. Бразилец признал тот факт, что его достижение превзошёл Роналду, и даже поздравил португальца.