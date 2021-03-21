Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Ювентусом»
«Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграл «Беневенто» со счетом 0:1.
«Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграл «Беневенто» со счетом 0:1.
Единственный гол у гостей на 69-й минуте встречи забил 22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который выступает за итальянский клуб на правах аренды из ЦСКА.
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице. Беневенто — 16-й.
В других матчах тура «Сампдория» победила «Торино» (1:0), а «Лацио» обыграл «Удинезе» (1:0).