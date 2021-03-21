«Гомель» победил «Спутник» в матче чемпионата Беларуси
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» победили речицкий «Спутник» со счетом 2:0 в последнем матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» победили речицкий «Спутник» со счетом 2:0 в последнем матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя на своем поле, гомельчане владели инициативой на протяжении всего поединка, забив по мячу в каждом тайме. На 9-й минуте Дмитрий Гомза вывел хозяев вперед, а после перерыва Андрей Соловей установил окончательный результат этой встречи.
Также сегодня футболисты «Слуцка» и гродненского «Немана» сыграли вничью — 1:1.
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 0:0, «Минск» — «Рух» (Брест) — 2:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Ислочь» (Минский район) — «Сморгонь» — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1.
Турнирную таблицу возглавляют «Ислочь» и «Шахтер», набравшие по 6 очков из 6 возможных. Футболисты «Славии», «Сморгони» и «Спутника» потерпели по два поражения.
В следующем туре встречаются: «Сморгонь» — «Славия», «Шахтер» — «Ислочь», «Рух» — «Энергетик-БГУ», «Спутник» — «Минск», БАТЭ — «Гомель», «Неман» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск».