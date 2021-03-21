«Гомель» победил «Спутник» в матче чемпионата Беларуси

Играя на своем поле, гомельчане владели инициативой на протяжении всего поединка, забив по мячу в каждом тайме. На 9-й минуте Дмитрий Гомза вывел хозяев вперед, а после перерыва Андрей Соловей установил окончательный результат этой встречи.