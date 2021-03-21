«Арсенал» вырвал ничью в матче против «Вест Хэма», отыгравшись с 0:3

За канониров отличился Александр Ляказетт (82). Еще два мяча футболисты «Арсенала» забили благодаря автоголам Соучека (38) и Крэйга Доусона (61).

«Вест Хэм» за 29 матчей набрал 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 42 очка после 29 матчей, находится на 9-й позиции.