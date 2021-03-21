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20:43 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» вырвал ничью в матче против «Вест Хэма», отыгравшись с 0:3

В Англии завершился матч 29-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 3:3.

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Источник: arsenal.com

В составе хозяев голы забивали Джесси Лингард (15-я минута), Джаррод Боуэн (17) и Томаш Соучек (32).

За канониров отличился Александр Ляказетт (82). Еще два мяча футболисты «Арсенала» забили благодаря автоголам Соучека (38) и Крэйга Доусона (61).

«Вест Хэм» за 29 матчей набрал 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 42 очка после 29 матчей, находится на 9-й позиции.

Вест Хэм Юнайтед
3:3
Первый тайм: 3:1
Арсенал
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