«Арсенал» вырвал ничью в матче против «Вест Хэма», отыгравшись с 0:3
В Англии завершился матч 29-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 3:3.
В Англии завершился матч 29-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 3:3.
В составе хозяев голы забивали Джесси Лингард (15-я минута), Джаррод Боуэн (17) и Томаш Соучек (32).
За канониров отличился Александр Ляказетт (82). Еще два мяча футболисты «Арсенала» забили благодаря автоголам Соучека (38) и Крэйга Доусона (61).
«Вест Хэм» за 29 матчей набрал 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 42 очка после 29 матчей, находится на 9-й позиции.