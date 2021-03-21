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21 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Лестер» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

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В составе хозяев голы забили Келети Ихеаначо (дубль) и Юри Тилеманс. У гостей гол забил Мейсон Гринвуд.

В полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном». Этот матч пройдет 17 апреля. В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Финал намечен на 15 мая.

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