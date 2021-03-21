Златан Ибрагимович установил новый рекорд в чемпионате Италии

Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, возраст которого составляет 39 лет и 169 дней. Таким образом, шведский форвард стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов в одном розыгрыше чемпионата, информирует Lapadula News.

«Милан» в 28 матчах набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы увеличили отрыв от «Ювентуса» (55) до четырёх очков.