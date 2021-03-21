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23:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович установил новый рекорд в чемпионате Италии

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Милан». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:3.

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Источник: AP 2020

Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, возраст которого составляет 39 лет и 169 дней. Таким образом, шведский форвард стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов в одном розыгрыше чемпионата, информирует Lapadula News.

«Милан» в 28 матчах набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы увеличили отрыв от «Ювентуса» (55) до четырёх очков.

Ранее стало известно, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.

Фиорентина
2:3
Первый тайм: 1:1
Милан
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