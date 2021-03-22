«ПСЖ» победил «Лион» и вышел на 1-е место в чемпионате Франции

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В составе команды Маурисио Почеттино голы забили Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а также Перейра Данилу и Анхель ди Мария. У хозяев отличились Ислам Слимани и Максвелл Корне.