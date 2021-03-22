«ПСЖ» победил «Лион» и вышел на 1-е место в чемпионате Франции
Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Лионом» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча в Лионе завершилась со счетом 4:2 в пользу парижан.
Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Лионом» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча в Лионе завершилась со счетом 4:2 в пользу парижан.
В составе команды Маурисио Почеттино голы забили Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а также Перейра Данилу и Анхель ди Мария. У хозяев отличились Ислам Слимани и Максвелл Корне.
«ПСЖ» набрал 63 очка и обогнал в таблице лидировавший «Лилль», который в текущем туре проиграл аутсайдеру «Ниму». «Лион» с 60 очками остался на 3-й позиции.