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01:17 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» победил «Лион» и вышел на 1-е место в чемпионате Франции

Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Лионом» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча в Лионе завершилась со счетом 4:2 в пользу парижан.

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В составе команды Маурисио Почеттино голы забили Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а также Перейра Данилу и Анхель ди Мария. У хозяев отличились Ислам Слимани и Максвелл Корне.

«ПСЖ» набрал 63 очка и обогнал в таблице лидировавший «Лилль», который в текущем туре проиграл аутсайдеру «Ниму». «Лион» с 60 очками остался на 3-й позиции.

Лион
2:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
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