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07:42 (мск), источник: Vesti.kz

Абат Аймбетов может перейти в «Астану»

Его последним клубом КПЛ был «Кайрат».

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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может перейти в «Астану». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Команда
Астана

По данным паблика, в услугах форварда не заинтересован главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Оськин, а столичный клуб хочет его арендовать. Возможно, что Аймбетов уже не вернется в Самару из расположения сборной Казахстана, где сейчас находится.

«Коротко: восемь миллионов рублей за подписание + еще восемь мультов за выход в РПЛ + по ляму в месяц ЗП. Итого 20 миллионов к лету заработает игрок сборной Казахстана в России. Ни разу не выйдя при этом на поле. Говорят, что аренда будет платной, но вряд ли “Астана” сможет компенсировать хотя ты десятую часть от потраченных на него денег», — пишет телеграм-канал.

Напомним, что последним клубом Аймбетова в Казахстане был «Кайрат», с которым он в прошлом году выиграл чемпионство. О его переходе «Крылья Советов», выступающие в ФНЛ, объявили 22 февраля. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц. Пока игрок не дебютировал за самарскую команду.

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