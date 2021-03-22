Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может перейти в «Астану». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Команда Астана

По данным паблика, в услугах форварда не заинтересован главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Оськин, а столичный клуб хочет его арендовать. Возможно, что Аймбетов уже не вернется в Самару из расположения сборной Казахстана, где сейчас находится.

«Коротко: восемь миллионов рублей за подписание + еще восемь мультов за выход в РПЛ + по ляму в месяц ЗП. Итого 20 миллионов к лету заработает игрок сборной Казахстана в России. Ни разу не выйдя при этом на поле. Говорят, что аренда будет платной, но вряд ли “Астана” сможет компенсировать хотя ты десятую часть от потраченных на него денег», — пишет телеграм-канал.