Абат Аймбетов может перейти в «Астану»
Его последним клубом КПЛ был «Кайрат».
Его последним клубом КПЛ был «Кайрат».
Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может перейти в «Астану». Об этом сообщает
По данным паблика, в услугах форварда не заинтересован главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Оськин, а столичный клуб хочет его арендовать. Возможно, что Аймбетов уже не вернется в Самару из расположения сборной Казахстана, где сейчас находится.
«Коротко: восемь миллионов рублей за подписание + еще восемь мультов за выход в РПЛ + по ляму в месяц ЗП. Итого 20 миллионов к лету заработает игрок сборной Казахстана в России. Ни разу не выйдя при этом на поле. Говорят, что аренда будет платной, но вряд ли “Астана” сможет компенсировать хотя ты десятую часть от потраченных на него денег», — пишет
Напомним, что последним клубом Аймбетова в Казахстане был «Кайрат», с которым он в прошлом году выиграл чемпионство. О его переходе «Крылья Советов», выступающие в ФНЛ, объявили 22 февраля. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц. Пока игрок не дебютировал за самарскую команду.