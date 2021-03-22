Месси установил рекорд по количеству матчей за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за клуб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за клуб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
22 марта
Ранее стало известно, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. По информации источника El Confidencial, соглашение будет предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры. При этом сумма контракта, скорее всего, понизится — это связано с финансовыми проблемами клуба.