Месси установил рекорд по количеству матчей за «Барселону»

22 марта сине-гранатовые с разгромным счетом обыграли «Реал Сосьедад» 6:1. Для Месси это стал 768-й матч за «Барселону». Таким образом, он обошел ко количеству игр бывшего капитана «Барсы» Хави, выходившего на поле 767 раз.

Ранее стало известно, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. По информации источника El Confidencial, соглашение будет предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры. При этом сумма контракта, скорее всего, понизится — это связано с финансовыми проблемами клуба.