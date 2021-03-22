Итальянские фанаты высмеяли РПЛ и предложили россиянам сосредоточиться на водке

Итальянские фанаты обратили внимание на то, что за пять матчей в чемпионате Италии форвард забил больше мячей (2), чем за пять месяцев в РПЛ (0). В частности, 21 марта аргентинец отличился голом в ворота туринского «Ювентуса» на 69-й минуте, который принес «Беневенто» победу. Пользователи посчитали, что в России не разбираются в футболе.

«Поехать в Россию, значит угробить карьеру. Там другие люди, другой климат», «Фанаты ЦСКА говорили, что Гайч хочет “убить русских”. Вам надо сосредоточиться на водке, о которой вы знаете, а о футболе больше не говорить», «Невероятно, что этого потрясающего форварда с большим будущим отправили в Россию. Его ждут сильные команды в Европе», — писали они.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.