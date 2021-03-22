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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Итальянские фанаты высмеяли РПЛ и предложили россиянам сосредоточиться на водке

Болельщики итальянского клуба «Беневенто» высмеяли Российскую премьер-лигу (РПЛ), комментируя результативность арендованного у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Комментарии доступны в Twitter журнала Invictos.

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Источник: AP 2020

Итальянские фанаты обратили внимание на то, что за пять матчей в чемпионате Италии форвард забил больше мячей (2), чем за пять месяцев в РПЛ (0). В частности, 21 марта аргентинец отличился голом в ворота туринского «Ювентуса» на 69-й минуте, который принес «Беневенто» победу. Пользователи посчитали, что в России не разбираются в футболе.

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«Поехать в Россию, значит угробить карьеру. Там другие люди, другой климат», «Фанаты ЦСКА говорили, что Гайч хочет “убить русских”. Вам надо сосредоточиться на водке, о которой вы знаете, а о футболе больше не говорить», «Невероятно, что этого потрясающего форварда с большим будущим отправили в Россию. Его ждут сильные команды в Европе», — писали они.

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Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера форварда составила 8,5 миллиона евро. Он принял участие в 13 матчах РПЛ и отдал одну результативную передачу. В январе «Беневенто» арендовало футболиста на шесть месяцев с опцией выкупа, если тот сыграет 50 процентов матчей.

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Первый тайм: 0:0
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