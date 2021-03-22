«Ювентус» не будет продавать Роналду в летнее трансферное окно

Ранее издание Daily Star сообщало, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. При этом отмечалось, что руководство клуба не будет препятствовать переговорам Роналду, так как рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.
«Роналду — лучший игрок в мире, его продажа не входит в наши планы, — сказал Паратичи. — У “Ювентуса” есть проект, который мы начали воплощать с прошлого года. Один неудачный матч не изменит наших планов, мы продолжим делать то, что задумали».
Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Зарплата футболиста в «Ювентусе» составляет €31 млн в год.
Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За «Ювентус» он выступает с 2018 года.