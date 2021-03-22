«Ювентус» не будет продавать Роналду в летнее трансферное окно

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Ранее издание Daily Star сообщало, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. При этом отмечалось, что руководство клуба не будет препятствовать переговорам Роналду, так как рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Ювентус

«Роналду — лучший игрок в мире, его продажа не входит в наши планы, — сказал Паратичи. — У “Ювентуса” есть проект, который мы начали воплощать с прошлого года. Один неудачный матч не изменит наших планов, мы продолжим делать то, что задумали».

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Зарплата футболиста в «Ювентусе» составляет €31 млн в год.