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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» не будет продавать Роналду в летнее трансферное окно

ТАСС, 22 марта. Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» не собирается продавать португальского форварда Криштиану Роналду в летнее трансферное окно. Об этом заявил спортивный директор клуба Фабио Паратич, комментарий которого приводит Goal.com.

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Ранее издание Daily Star сообщало, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. При этом отмечалось, что руководство клуба не будет препятствовать переговорам Роналду, так как рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Ювентус

«Роналду — лучший игрок в мире, его продажа не входит в наши планы, — сказал Паратичи. — У “Ювентуса” есть проект, который мы начали воплощать с прошлого года. Один неудачный матч не изменит наших планов, мы продолжим делать то, что задумали».

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Зарплата футболиста в «Ювентусе» составляет €31 млн в год.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За «Ювентус» он выступает с 2018 года.

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