Бывший футболист «Баварии» Хаби Алонсо может возглавить «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Ранее стало известно , что нынешний главный тренер «Боруссии» Марко Розе летом возглавит дортмундский одноименный клуб. Мёнхенгладбахская «Боруссия» занимает 10-е место в чемпионате Германии, набрав 36 очков после 26 туров.

Алонсо 39 лет, он является главным тренером клуба «Реал Сосьедад Б» (второй команды испанского клуба, выступающей в третьем испанском дивизионе). В нынешнем сезоне клуб под руководством испанского специалиста занимает первое место в турнирной таблице.