СМИ: в «Ювентусе» произошел конфликт после поражения от «Беневенто»

В воскресенье туринский клуб дома уступил «Беневенто» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, который в январе перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды.
Как сообщает итальянское издание, после матча между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах. Кроме того, звуки словесной перепалки доносились из раздевалки команды.
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. В следующем туре команда 3 апреля на выезде сыграет против «Торино».