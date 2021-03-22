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19:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в «Ювентусе» произошел конфликт после поражения от «Беневенто»

ТАСС, 22 марта. Массовый конфликт произошел в раздевалке итальянского «Ювентуса» после поражения от «Беневенто» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание La Stampa.

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Источник: AP 2020

В воскресенье туринский клуб дома уступил «Беневенто» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, который в январе перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

Как сообщает итальянское издание, после матча между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах. Кроме того, звуки словесной перепалки доносились из раздевалки команды.

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«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. В следующем туре команда 3 апреля на выезде сыграет против «Торино».

Ювентус
0:1
Первый тайм: 0:0
Беневенто
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