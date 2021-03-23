Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате

Месси в воскресенье оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (6:1). Таким образом, аргентинский форвард забил 467 мячей в Ла Лиге, столько же раз отличился Пеле в чемпионате Бразилии, выступая за «Сантос» с 1956 по 1974 год.

Отмечается, что Пеле является лидером по количеству забитых мячей в одном чемпионате, несмотря на споры о том, что у него учитываются голы в чемпионате штата Сан-Паулу, так как бразильская серия А была создана только в 1971 году. Однако Месси сравнялся с Пеле по бомбардирскому показателю в одном чемпионате, учитывая эти данные.