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08:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд трехкратного чемпиона в составе сборной Бразилии по футболу Пеле по количеству голов в одном чемпионате, сообщается на сайте испанского клуба.

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Месси в воскресенье оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (6:1). Таким образом, аргентинский форвард забил 467 мячей в Ла Лиге, столько же раз отличился Пеле в чемпионате Бразилии, выступая за «Сантос» с 1956 по 1974 год.

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Отмечается, что Пеле является лидером по количеству забитых мячей в одном чемпионате, несмотря на споры о том, что у него учитываются голы в чемпионате штата Сан-Паулу, так как бразильская серия А была создана только в 1971 году. Однако Месси сравнялся с Пеле по бомбардирскому показателю в одном чемпионате, учитывая эти данные.

Также Месси провел 768-й матч за «Барселону» в карьере, тем самым побив рекорд по количеству игр в составе «сине-гранатовых» (767), принадлежавший уже завершившему карьеру экс-капитану «Барсы» Хави.

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