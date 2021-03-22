Во Франции сообщили, что «Монако» готов продать Головина
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду. По окончании сезона монегаски готовы продать футболиста. Об этом сообщает Buzz Sport.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду. По окончании сезона монегаски готовы продать футболиста. Об этом сообщает Buzz Sport.
Руководство «Монако» расстанется с полузащитником сборной России, если получит выгодное предложение. Одним из заинтересованных клубов называется «Севилья». Также за 24-летним Головиным следят ряд европейских команд.
В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.