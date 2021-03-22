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22:40 (мск), источник: Sport24

Во Франции сообщили, что «Монако» готов продать Головина

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду. По окончании сезона монегаски готовы продать футболиста. Об этом сообщает Buzz Sport.

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Источник: AFP 2020

Руководство «Монако» расстанется с полузащитником сборной России, если получит выгодное предложение. Одним из заинтересованных клубов называется «Севилья». Также за 24-летним Головиным следят ряд европейских команд.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.

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