Во Франции сообщили, что «Монако» готов продать Головина

Руководство «Монако» расстанется с полузащитником сборной России, если получит выгодное предложение. Одним из заинтересованных клубов называется «Севилья». Также за 24-летним Головиным следят ряд европейских команд.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.