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09:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучшим забитым мячом недели в АПЛ признали автогол

Автогол полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека признан лучшим забитым мячом недели в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Хавбек поразил свои ворота после удара форварда «Арсенала» Александра Ляказетта в игре, которая завершилась со счетом 3:3. В пятерку лучших также попали голы Патрика Бэмфорда («Лидс»), Леандро Троссарда, Дэнни Уэлбека (оба — «Брайтон»), и Джесси Лингарда («Вест Хэм»).

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