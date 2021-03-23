Лучшим забитым мячом недели в АПЛ признали автогол

Хавбек поразил свои ворота после удара форварда «Арсенала» Александра Ляказетта в игре, которая завершилась со счетом 3:3. В пятерку лучших также попали голы Патрика Бэмфорда («Лидс»), Леандро Троссарда, Дэнни Уэлбека (оба — «Брайтон»), и Джесси Лингарда («Вест Хэм»).