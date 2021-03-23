Представлена первая символическая сборная КПЛ этого сезона
Больше всего в ней футболистов «Кайрата».
Больше всего в ней футболистов «Кайрата».
Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную второго тура
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Список 11 лучших футболистов тура следующий.
Вратарь: Бекхан Шайзада («Ордабасы»)
Молодой голкипер «Ордабасы» в сыгранном туре сохранил свои ворота «сухими». Также он отбил четыре опасных удара, совершил два суперсейва и четыре раза удачно играл на выходах из ворот. Надежная игра голкипера добавила уверенности действиям защитников шымкентской команды. Индекс действий — 276.
Правый защитник: Дино Миканович («Кайрат»)
Активная игра хорвата помогла алматинской дружине набрать три выездных очка. Миканович выделялся мобильностью на фланге, совершив четыре удачных обводки и сделав один удар в створ ворот. В актив легионера «Кайрата» также можно занести четыре чистых отбора и 14 подборов. Индекс действий — 284.
Центральные защитники: Александар Симчевич («Ордабасы») и Нуралы Алип («Кайрат»)
Опытный центральный защитник шымкентской команды стал одним из творцов успеха команды в противостоянии с «Шахтером» (2:0). Неожиданное подключение серба завело в тупик оборону «горняков», итог — первый гол во встрече. Также Симчевич выиграл 77 процентов борьбы в обороне и отдал 88 процентов точных передач. Индекс действий — 331. На хорошем уровне отыграл матч против «Кайсара» Нуралы Алип. Молодой защитник алматинской команды выиграл 10 из 11 единоборств в обороне, совершил четыре отбора, шесть перехватов и 17 подборов. Главный показатель для оценки — Нуралы не дал отличиться голом нападающим соперника. Индекс действий — 257.
Левый защитник: Камо Оганесян («Кайрат»)
Активные действия и уверенные подключения Оганесяна стали дополнительным оружием «Кайрата» в прошедшей игре. Камо совершил четыре точные передачи в штрафную, шесть чистых отборов и 11 подборов. Плюс ко всему армянский универсал отличился забитым голом. Индекс действий — 335.
Опорный полузащитник: Асхат Тагыберген («Тобол»)
Ключевой фигурой в центре поля нынешнего «Тобола» является Асхат Тагыберген. В противостоянии с актюбинской командой Асхат был главным генератором атак костанайцев. Он уверенно вел игру своей команды, стараясь обострять атаки за счет проникающих передач в штрафную. Опытный хавбек выиграл 71 процент единоборств, три раза удачно применял дриблинг и нанес четыре удара по воротам. Индекс действий — 282.
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»)
В игре с «Каспием» (2:0) Томасов нетипично мало обострял игру за счет дриблинга, но хорват старался создавать опасность за счет проникающих передач в атакующую треть. В очередной раз Марин не ушел с поля без результативного действия — в его активе гол+пас. Индекс действий — 278.
Атакующий полузащитник: Макс Эбонг («Астана»)
Первое, что бросается в глаза в игре белорусского полузащитника столичной команды, — это большой объем работы, выполняемый в центре. Макс совершил шесть отборов, семь перехватов и столько же подборов, к тому же он много двигался без мяча, открываясь в свободные зоны. За свое трудолюбие во втором туре чемпионата Эбонг был вознагражден красивым голом. Индекс действий — 289.
Левый полузащитник: Руслан Валиуллин («Тобол»)
С каждым годом функционал Валиуллина становится все шире. В прошедшем туре Руслан был активен в атаке и часто смещался в центр, создавая опасность в тех зонах, где ее не ждали защитники «Актобе». Он заработал штрафной, после которого сам и забил гол, сравнявший счет. Также в его активе три эффективные обводки, четыре перехвата и три подбора. Индекс действий — 280.
Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»), Вагнер Лав («Кайрат»)
Нынешний «Ордабасы» нельзя представить без Жоао Пауло. Все опасные атаки шымкентской команды проходят с участием Жоао. В прошедшем туре 32-летний бразилец не забил, но создал много проблем обороне соперника. Он нанес семь ударов в створ ворот, три из которых достигли цели, а также отдал три ключевые передачи. Индекс действий — 267. Свой бразильский маг есть и в составе «Кайрата». Все три голевые атаки алматинцев в матче против «Кайсара» были с участием Вагнера Лава. Сначала бразилец открыл счет в матче, воспользовавшись грубой ошибкой обороны «волков», затем он стал катализатором двух других голов. Индекс действий — 272.
Символическая сборная первого тура чемпионата Казахстана сезона-2021 будет выбрана и опубликована с учетом результата перенесенного матча тура «Ордабасы» — «Кызыл-Жар».