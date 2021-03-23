Представлена первая символическая сборная КПЛ этого сезона

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную второго тура Olimpbet-чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Список 11 лучших футболистов тура следующий.

Вратарь: Бекхан Шайзада («Ордабасы»)

Молодой голкипер «Ордабасы» в сыгранном туре сохранил свои ворота «сухими». Также он отбил четыре опасных удара, совершил два суперсейва и четыре раза удачно играл на выходах из ворот. Надежная игра голкипера добавила уверенности действиям защитников шымкентской команды. Индекс действий — 276.

Команда Кайрат

Правый защитник: Дино Миканович («Кайрат»)

Активная игра хорвата помогла алматинской дружине набрать три выездных очка. Миканович выделялся мобильностью на фланге, совершив четыре удачных обводки и сделав один удар в створ ворот. В актив легионера «Кайрата» также можно занести четыре чистых отбора и 14 подборов. Индекс действий — 284.

Центральные защитники: Александар Симчевич («Ордабасы») и Нуралы Алип («Кайрат»)

Опытный центральный защитник шымкентской команды стал одним из творцов успеха команды в противостоянии с «Шахтером» (2:0). Неожиданное подключение серба завело в тупик оборону «горняков», итог — первый гол во встрече. Также Симчевич выиграл 77 процентов борьбы в обороне и отдал 88 процентов точных передач. Индекс действий — 331. На хорошем уровне отыграл матч против «Кайсара» Нуралы Алип. Молодой защитник алматинской команды выиграл 10 из 11 единоборств в обороне, совершил четыре отбора, шесть перехватов и 17 подборов. Главный показатель для оценки — Нуралы не дал отличиться голом нападающим соперника. Индекс действий — 257.

Левый защитник: Камо Оганесян («Кайрат»)

Активные действия и уверенные подключения Оганесяна стали дополнительным оружием «Кайрата» в прошедшей игре. Камо совершил четыре точные передачи в штрафную, шесть чистых отборов и 11 подборов. Плюс ко всему армянский универсал отличился забитым голом. Индекс действий — 335.

Опорный полузащитник: Асхат Тагыберген («Тобол»)

Ключевой фигурой в центре поля нынешнего «Тобола» является Асхат Тагыберген. В противостоянии с актюбинской командой Асхат был главным генератором атак костанайцев. Он уверенно вел игру своей команды, стараясь обострять атаки за счет проникающих передач в штрафную. Опытный хавбек выиграл 71 процент единоборств, три раза удачно применял дриблинг и нанес четыре удара по воротам. Индекс действий — 282.

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»)

В игре с «Каспием» (2:0) Томасов нетипично мало обострял игру за счет дриблинга, но хорват старался создавать опасность за счет проникающих передач в атакующую треть. В очередной раз Марин не ушел с поля без результативного действия — в его активе гол+пас. Индекс действий — 278.

Атакующий полузащитник: Макс Эбонг («Астана»)

Первое, что бросается в глаза в игре белорусского полузащитника столичной команды, — это большой объем работы, выполняемый в центре. Макс совершил шесть отборов, семь перехватов и столько же подборов, к тому же он много двигался без мяча, открываясь в свободные зоны. За свое трудолюбие во втором туре чемпионата Эбонг был вознагражден красивым голом. Индекс действий — 289.

Левый полузащитник: Руслан Валиуллин («Тобол»)

С каждым годом функционал Валиуллина становится все шире. В прошедшем туре Руслан был активен в атаке и часто смещался в центр, создавая опасность в тех зонах, где ее не ждали защитники «Актобе». Он заработал штрафной, после которого сам и забил гол, сравнявший счет. Также в его активе три эффективные обводки, четыре перехвата и три подбора. Индекс действий — 280.

Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»), Вагнер Лав («Кайрат»)

Нынешний «Ордабасы» нельзя представить без Жоао Пауло. Все опасные атаки шымкентской команды проходят с участием Жоао. В прошедшем туре 32-летний бразилец не забил, но создал много проблем обороне соперника. Он нанес семь ударов в створ ворот, три из которых достигли цели, а также отдал три ключевые передачи. Индекс действий — 267. Свой бразильский маг есть и в составе «Кайрата». Все три голевые атаки алматинцев в матче против «Кайсара» были с участием Вагнера Лава. Сначала бразилец открыл счет в матче, воспользовавшись грубой ошибкой обороны «волков», затем он стал катализатором двух других голов. Индекс действий — 272.