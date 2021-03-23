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10:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

16-летний дебютант «Спортинга» установил клубный рекорд и расплакался

Дариу Эссугу дебютировал за клуб в матче чемпионата Португалии и установил рекорд, став самым молодым игроком в истории команды.

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Полузащитник «Спортинга» Дариу Эссугу дебютировал за клуб в матче 24-го тура чемпионата Португалии против «Гимарайнша» (1:0) и установил рекорд, став самым молодым игроком в истории команды.

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Эссугу воспитанник футбольной академии «Спортинг». 17 марта 2021 года он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. На 84-й минуте 16-летний футболист заменил Жоау Мариу, став самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за основную команду «Спортинга».

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До этого рекорд принадлежал Сантамарии, дебютировавшему в 16 лет, 11 месяцев и 12 дней. После финального свистка Эссугу не сдержал эмоций и заплакал.

«Спортинг» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 64 очками.

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