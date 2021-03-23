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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Агент рассказал о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА вслед за Оличем

Для бразильца это был самый удачный этап карьеры.
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Источник: РИА "Новости"
Агент нападающего алматинского «Кайрата» Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном возвращении легендарного бразильца в московский ЦСКА, учитывая вероятное назначение другого
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Команда
ЦСКА
экс-форварда
команды — Ивицы Олича — на пост главного тренера «армейцев», сообщает Metaratings.ru.

«Я видел в СМИ, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Еще я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Красич и Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят — они долгие годы играли вместе с Вагнером.

Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению, не все зависит от нашего желания», — заявил Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год, а также с 2010-го по 2012-й и в 2013 году. В общей сложности форвард принял участие в 173 матчах и забил 86 мячей. Вместе с ЦСКА нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз завоевывал Кубок России, четырежды — Суперкубок, а также побеждал в Кубке УЕФА-2004/05.
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