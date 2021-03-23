Агент рассказал о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА вслед за Оличем

Агент нападающего алматинского «Кайрата» Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном возвращении легендарного бразильца в московский ЦСКА, учитывая вероятное назначение другого

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда ЦСКА

экс-форварда

команды — Ивицы Олича — на пост главного тренера «армейцев», сообщает Metaratings.ru.





«Я видел в СМИ, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Еще я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Красич и Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят — они долгие годы играли вместе с Вагнером.





Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению, не все зависит от нашего желания», — заявил Феррейра.





Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год, а также с 2010-го по 2012-й и в 2013 году. В общей сложности форвард принял участие в 173 матчах и забил 86 мячей. Вместе с ЦСКА нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз завоевывал Кубок России, четырежды — Суперкубок, а также побеждал в Кубке УЕФА-2004/05.