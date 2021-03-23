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12:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Севилье» опровергли информацию об интересе к Головину

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал «СЭ» слухи о возможной покупке футболиста «Монако» и сборной России Александра Головина.

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Источник: AFP 2020

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Мончи «СЭ».

Ранее, 22 марта, Buzz Sport сообщил, что в «Монако» готовы рассмотреть возможность продажи российского полузащитника Александра Головина.

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В текущем сезоне 24-летний Александр Головин провел 16 матчей за «Монако», в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 19 миллионов евро. Его контракт с монегасками действует до конца июня 2024-го (Константин Колмаков).

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