Текущие события
Футбол. Первый дивизион
24.03
СКА-Хабаровск
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
24.03
Акрон
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
24.03
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
24.03
Крылья Советов
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
24.03
Факел
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
24.03
Шинник
Томь
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Лория рассказал интересную деталь о подписании контракта «Астаны» с Куатом

Также он прокомментировал отношение фанатов к нему.

Наверх
Источник: Reuters

Исполнительный директор «Астаны» Давид Лория, отвечая на вопросы Айдына Кожахмета на сайте Sports.ru, рассказал, что футболист сборной Казахстана Исламбек Куат даже не читал контракт, а просто подписал его.

— Вы упомянули Исламбека Куата. Известно, что болельщики клуба были против его приглашения из-за его «кайратовского» прошлого. Не боялись вызвать их гнев?

Команда
Астана

— Мы прекрасно понимали, что между игроком и нашими горячо любимыми болельщиками было недопонимание. И они нам об этом говорили, мы принимали в учет этот момент. Но Куата хотел видеть в команде главный тренер. Поэтому мы приступили к переговорам. Во время этих переговоров поднимался вопрос о болельщиках. И Исламбек заверил нас, что найдет общий язык с ними.

Он взрослый мужчина, один из лидеров сборной и имеет сильные мужские качества.

Я не сомневался в том, что он сделает все для продуктивного диалога с фанатами клуба. Насколько я знаю, они встретились, поговорили и все решили. Дальнейшее их отношение будет складываться из его личного вклада в победы команды. Если будет на поле проявлять себя, будет самоотверженным, то и болельщики его примут, я так думаю. Они у нас понимающие.

Кстати, если вам интересно, поделюсь одной деталью: при подписании соглашения Исламбек даже не стал читать контракт, просто зашел, подписал его и вышел. Это ведь говорит о том, что он нам полностью доверяет.

Напомним, Куат с 2014 года выступал за «Кайрат», который покинул в конце 2019-го. После этого 27-летний футболист выступал за «Оренбург» и подмосковные «Химки». 16 марта было объявлено о подписании контракта с «Астаной».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная вернулась. Главное о Дзюбе, травмах и готовности команды
«За такое дают от 5 до 10 лет». У Сорокина новый русский рекорд
Панарин покуражился над «Баффало». У него хет-трик из передач
Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате
Тайсон отказался от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
В «Севилье» опровергли информацию об интересе к Головину
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь