Лория рассказал интересную деталь о подписании контракта «Астаны» с Куатом

Исполнительный директор «Астаны» Давид Лория, отвечая на вопросы Айдына Кожахмета на сайте Sports.ru, рассказал, что футболист сборной Казахстана Исламбек Куат даже не читал контракт, а просто подписал его.

— Вы упомянули Исламбека Куата. Известно, что болельщики клуба были против его приглашения из-за его «кайратовского» прошлого. Не боялись вызвать их гнев?

Команда Астана

— Мы прекрасно понимали, что между игроком и нашими горячо любимыми болельщиками было недопонимание. И они нам об этом говорили, мы принимали в учет этот момент. Но Куата хотел видеть в команде главный тренер. Поэтому мы приступили к переговорам. Во время этих переговоров поднимался вопрос о болельщиках. И Исламбек заверил нас, что найдет общий язык с ними.

Он взрослый мужчина, один из лидеров сборной и имеет сильные мужские качества.

Я не сомневался в том, что он сделает все для продуктивного диалога с фанатами клуба. Насколько я знаю, они встретились, поговорили и все решили. Дальнейшее их отношение будет складываться из его личного вклада в победы команды. Если будет на поле проявлять себя, будет самоотверженным, то и болельщики его примут, я так думаю. Они у нас понимающие.

Кстати, если вам интересно, поделюсь одной деталью: при подписании соглашения Исламбек даже не стал читать контракт, просто зашел, подписал его и вышел. Это ведь говорит о том, что он нам полностью доверяет.