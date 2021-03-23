Эрлинг Холанд прокомментировал слухи о предстоящем переезде летом на фоне слухов о переходе в МЮ

Находясь на международной арене с Норвегией, Эрлинга Холанда спросили о недавних сообщениях, в которых утверждалось, что он приближается к летнему переезду из «Боруссии Дортмунд».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня еще есть трехлетний контракт, меня это не беспокоит», — ответил 20-летний игрок.

Команда Боруссия Д

Тем не менее, испанские СМИ AS утверждают, что Холанд будет настаивать на трансфере, если «Дортмунд», занимаюий 5-е место, останется за пределами зоны Лиги чемпионов.

Согласно Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» назвал норвежца своей основной летней целью.

Однако «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал Мадрид» — это лишь некоторые из клубов, которые имеют шанс подписать одного из самых многообещающих нападающих в Европе.