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14:56 (мск), источник: Sports.Ru

Эрлинг Холанд прокомментировал слухи о предстоящем переезде летом на фоне слухов о переходе в МЮ

Утверждается, что норвежец будет настаивать на переходе, если «Дортмунд» пропустит Лигу чемпионов.

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Источник: AP 2020

Находясь на международной арене с Норвегией, Эрлинга Холанда спросили о недавних сообщениях, в которых утверждалось, что он приближается к летнему переезду из «Боруссии Дортмунд».

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня еще есть трехлетний контракт, меня это не беспокоит», — ответил 20-летний игрок.

Команда
Боруссия Д

Тем не менее, испанские СМИ AS утверждают, что Холанд будет настаивать на трансфере, если «Дортмунд», занимаюий 5-е место, останется за пределами зоны Лиги чемпионов.

Согласно Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» назвал норвежца своей основной летней целью.

Однако «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал Мадрид» — это лишь некоторые из клубов, которые имеют шанс подписать одного из самых многообещающих нападающих в Европе.

В этом сезоне Холанд забил 33 гола в 31 игре во всех соревнованиях, в том числе 10 голов в 6 матчах Лиги чемпионов.

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