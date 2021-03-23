Чезаре Пранделли уволен с поста главного тренера «Фиорентины»
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чезаре Пранделли отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Фиорентина», сообщает Sky Sport Italia.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чезаре Пранделли отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Фиорентина», сообщает Sky Sport Italia.
«Фиорентина» в воскресенье проиграла на своем поле «Милану» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:3. «Фиалки» занимают 14-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 29 очков.
По данным Sky Sport, на пост главного тренера команды возвращается Джузеппе Якини, работавший с командой в 2019—2020 годах.
За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.