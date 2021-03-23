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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чезаре Пранделли уволен с поста главного тренера «Фиорентины»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чезаре Пранделли отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Фиорентина», сообщает Sky Sport Italia.

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13
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«Фиорентина» в воскресенье проиграла на своем поле «Милану» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:3. «Фиалки» занимают 14-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 29 очков.

По данным Sky Sport, на пост главного тренера команды возвращается Джузеппе Якини, работавший с командой в 2019—2020 годах.

За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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