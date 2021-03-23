В Казахстане закрыли футбольный клуб. Известны причины
В Туркестанской области прекратил существование футбольный клуб под названием «Темирлан», сообщает
В Туркестанской области прекратил существование футбольный клуб под названием «Темирлан», сообщает
«В прошлом году команда дебютировала под руководством опытного специалиста Шайзидина Кенжебаева во второй лиге и заняла второе место в своей группе. Одно время «Темирлан» рассматривался в качестве возможного кандидата на переезд в город Туркестан, чтобы представлять областной центр в КПЛ.
Основатель команды, на тот момент аким Ордабасинского района,
В данным момент в КПЛ выступает «Туран», который до этого носил название «Арыс». Теперь он представляет город Туркестан, а домашние матчи проводит на новом стадионе «Туркестан Арена».