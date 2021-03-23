В Казахстане закрыли футбольный клуб. Известны причины

«В прошлом году команда дебютировала под руководством опытного специалиста Шайзидина Кенжебаева во второй лиге и заняла второе место в своей группе. Одно время «Темирлан» рассматривался в качестве возможного кандидата на переезд в город Туркестан, чтобы представлять областной центр в КПЛ.

Основатель команды, на тот момент аким Ордабасинского района, экс-аким Туркестана и бывший первый заместитель акима области Алипбек Усербаев скончался в апреле прошлого года. Новому руководству и депутатам Ордабасинского района профессиональный клуб оказался не нужен. Власти решили сделать упор на детско-юношеский футбол и на национальные виды спорта", — говорится в сообщении.