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17:09 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане закрыли футбольный клуб. Известны причины

В Туркестанской области прекратил существование футбольный клуб под названием «Темирлан», сообщает Meta-ratings.kz. Команда была образована в начале 2020 года. Клуб представлял село под названием Темирлановка Ордабасинского района Туркестанской области.

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Источник: Reuters

«В прошлом году команда дебютировала под руководством опытного специалиста Шайзидина Кенжебаева во второй лиге и заняла второе место в своей группе. Одно время «Темирлан» рассматривался в качестве возможного кандидата на переезд в город Туркестан, чтобы представлять областной центр в КПЛ.

Основатель команды, на тот момент аким Ордабасинского района, экс-аким Туркестана и бывший первый заместитель акима области Алипбек Усербаев скончался в апреле прошлого года. Новому руководству и депутатам Ордабасинского района профессиональный клуб оказался не нужен. Власти решили сделать упор на детско-юношеский футбол и на национальные виды спорта", — говорится в сообщении.

В данным момент в КПЛ выступает «Туран», который до этого носил название «Арыс». Теперь он представляет город Туркестан, а домашние матчи проводит на новом стадионе «Туркестан Арена».

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